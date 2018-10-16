Умер сооснователь Microsoft, который входил в топ-50 самых богатых людей мира
Об этом сообщает издание BBC.
Впервые эту болезнь Аллену диагностировали в 2009 году, но тогда врачам удалось с ней справиться. О возвращении рака магнат сообщил лишь две недели назад и заметил, что он и его врачи с оптимизмом относятся к лечению.
Комментируя смерть мужчины, соучредитель Microsoft Билл Гейтс отметил: "У меня разрывается сердце из-за смерти одного из моих старейших и ближайших друзей... Личные компьютеры не существовали бы без него".
Отметим, что мировое признание пришли к Аллену и Гейтсу после того, как в 1975 году они стали учредителями технологического гиганта Microsoft, которая стала известной во всем мире благодаря программному обеспечению Windows.
Соответственно в списке самых богатых людей планеты от Forbes Аллен занял 44-е место, а его состояние составило $21,7 млрд.
При этом, в течение всей жизни Аллен пожертвовал более $2 миллиарда на благотворительность, в частности в сферах науки, образования и охраны окружающей среды.
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