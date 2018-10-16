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Умер сооснователь Microsoft, который входил в топ-50 самых богатых людей мира

Соучредитель компании Microsoft, миллиардер и благотворитель Пол Аллен умер в возрасте 65 лет от осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой

Об этом сообщает издание BBC.

Впервые эту болезнь Аллену диагностировали в 2009 году, но тогда врачам удалось с ней справиться. О возвращении рака магнат сообщил лишь две недели назад и заметил, что он и его врачи с оптимизмом относятся к лечению.

Комментируя смерть мужчины, соучредитель Microsoft Билл Гейтс отметил: "У меня разрывается сердце из-за смерти одного из моих старейших и ближайших друзей... Личные компьютеры не существовали бы без него".

Отметим, что мировое признание пришли к Аллену и Гейтсу после того, как в 1975 году они стали учредителями технологического гиганта Microsoft, которая стала известной во всем мире благодаря программному обеспечению Windows.

Соответственно в списке самых богатых людей планеты от Forbes Аллен занял 44-е место, а его состояние составило $21,7 млрд.

При этом, в течение всей жизни Аллен пожертвовал более $2 миллиарда на благотворительность, в частности в сферах науки, образования и охраны окружающей среды.

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