Украинский боксер уверен в победе над чемпионом мира

16 октября, 2018, 14:00

Украинец Александр Гвоздик пообещал отобрать чемпионский титул у канадца Адониса Стивенсона

Об этом сообщает BoxingTalk.

"Я могу сказать, что выиграю, и это будет или решение судей или нокаут. Я уважаю Стивенсона, он очень хороший боец, хитрый и с мощным ударом. Победа в этом бою для меня значит все. Это означает, что я буду чемпионом мира, а не просто напівчемпіоном, такой титул меня не удовлетворяет", - сказал Гвоздик, который владеет званием временного чемпиона мира WBС в полутяжелом весе (до 79,9 кг).

Также украинский боксер назвал свою первоочередную задачу на бой с действующим обладателем титула.

"Самое важное в бою против Стивенсона - не пропустить слишком много ударов. Моя самая большая забота - его сила, я постараюсь избежать его попаданий. Ни в коем случае не беспокоюсь, что поединок состоится в Канаде. Мне все равно, где состоится бой. Я буду драться в статусе андердога, это облегчает мою задачу", - убежден Гвоздик.