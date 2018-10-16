Украинский боксер уверен в победе над чемпионом мира
Об этом сообщает BoxingTalk.
"Я могу сказать, что выиграю, и это будет или решение судей или нокаут. Я уважаю Стивенсона, он очень хороший боец, хитрый и с мощным ударом. Победа в этом бою для меня значит все. Это означает, что я буду чемпионом мира, а не просто напівчемпіоном, такой титул меня не удовлетворяет", - сказал Гвоздик, который владеет званием временного чемпиона мира WBС в полутяжелом весе (до 79,9 кг).
Также украинский боксер назвал свою первоочередную задачу на бой с действующим обладателем титула.
"Самое важное в бою против Стивенсона - не пропустить слишком много ударов. Моя самая большая забота - его сила, я постараюсь избежать его попаданий. Ни в коем случае не беспокоюсь, что поединок состоится в Канаде. Мне все равно, где состоится бой. Я буду драться в статусе андердога, это облегчает мою задачу", - убежден Гвоздик.
- Бой между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном состоится 1 грудная в Монреале.
- До чемпионского поединка украинца будет готовить бывший тренер Майка Тайсона - Тедди Атлас.
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