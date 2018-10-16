Украинских теннисистов-близнецов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

16 октября, 2018, 11:47

Украинских теннисистов Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей

Об этом сообщает AP.

Украинцы пожизненно дисквалифицированы и оштрафованы на $250 тыс. каждый за организацию договорных матчей и ставки на теннис.

Сообщается, что 35-летние братья с июня 2015 до января 2016 года неоднократно нарушали антикоррупционные правила на турнирах в России, Румынии, Германии и Турции, а также третьих лиц просили ставить на матчи, исход которых они знали заранее.

Вадим Алексеенко занимает 1113 место в мировом рейтинге, а Глеб Алексеенко в классификации ATP 1725-й.