Украинских теннисистов-близнецов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
16 октября, 2018, 11:47
Украинских теннисистов Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей
Об этом сообщает AP.
Украинцы пожизненно дисквалифицированы и оштрафованы на $250 тыс. каждый за организацию договорных матчей и ставки на теннис.
Сообщается, что 35-летние братья с июня 2015 до января 2016 года неоднократно нарушали антикоррупционные правила на турнирах в России, Румынии, Германии и Турции, а также третьих лиц просили ставить на матчи, исход которых они знали заранее.
Вадим Алексеенко занимает 1113 место в мировом рейтинге, а Глеб Алексеенко в классификации ATP 1725-й.
- Ранее, за договорные матчи дисквалифицировали другого украинского теннисиста Дмитрия Богданова.
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