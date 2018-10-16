Украина завоевала еще два золота на юношеской Олимпиаде
16 октября, 2018, 10:18
Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан принесли сборной Украины золотые медали юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
17-летняя Ярослава Магучих победила в секторе для прыжков в высоту. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором - 1,95 м, что является ее личным рекордом.
17-летний Михаил Кохан получил золото в секторе по метанию молота. Победный результат нашего легкоатлета во второй соревновательный день - 85,14 м.
В целом сборная Украины уже завоевала на юношеской Олимпиаде 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.
- Первую золотую награду юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе Украине принесла фехтовальщица Екатерина Черний.
- Кроме этого, Черний стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях в составе сборной Европы.
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