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Украина завоевала еще два золота на юношеской Олимпиаде


фото: noc-ukr.org
Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан принесли сборной Украины золотые медали юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

17-летняя Ярослава Магучих победила в секторе для прыжков в высоту. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором - 1,95 м, что является ее личным рекордом.

17-летний Михаил Кохан получил золото в секторе по метанию молота. Победный результат нашего легкоатлета во второй соревновательный день - 85,14 м.

В целом сборная Украины уже завоевала на юношеской Олимпиаде 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.

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