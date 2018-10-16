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Украина готовится принять сессию Парламентской ассамблеи НАТО, - Геращенко

В Украину прибыла президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене

Об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Украина, в том числе благодаря активной позиции нашей делегации, завоевала право проведения весенней сессии ПА НАТО в Киеве в 2020 году. Уже сейчас работаем вместе над подготовкой этого важного для нас мероприятия" - сообщила Геращенко.

Она отметила, что Украина уже сделала много шагов для адаптации наших законов к стандартам Альянса. В частности, Верховная Рада приняла закон о "О национальной безопасности Украины", в котором зафиксировано, что министр обороны должен быть гражданским лицом. Также недавно принят закон, согласно которому уравниваются в правах в армии женщины и мужчины.

На встрече украинская сторона проинформировала иностранных коллег о политике безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных Донбассе и Крыму, призвала вместе давить на РФ с требованием освобождения заложников и политзаключенных.

В то жевремя, госпожа Юкнявичене выразила глубокое понимание текущей ситуации в Украине и отметила, что вопрос Украины остается приоритетным в повестке дня ПА НАТО. Кроме того, она отметила важность внесенных изменений в Основной закон Украины, которые закрепят наши евроатлантические устремления.

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