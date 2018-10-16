Украина - Чехия. Тренер соперника рассказал о силе команды Шевченко
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Чешский тренер считает сборную Украины сильнее Словакии, однако настраивает свою команду только на победу.
"Если мы хотим выйти из группы, то должны побеждать. Позволю себе сказать, что Украина даже сильнее Словакии, однако у нас нет другого выхода, и мы должны еще больше повышать качество игры", - сказал Шилгави.
По словам тренера сборной Чехии, команда Андрея Шевченко на равных играла против сборной Италии, а ее сильнейшим звеном является группа атаки.
"Прекрасный матч, абсолютно равная игра и хороший результат для Украины. У украинской команды очень сильная группа игроков атаки, но я не боюсь никого и ничего", - заверил Шилгави.
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