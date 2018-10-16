Украина - Чехия: как выглядит турнирная таблица перед ключевым матчем Лиги наций
16 октября, 2018, 10:47
Сборная Украины перед матчем с Чехией лидирует в своей группе в Лиге наций и может досрочно выйти из сильнейшего дивизиона
Команда Андрея Шевченко имеет 6 очков и занимает первое место в группе 1, дивизион B Лиги наций. Чехия с 3 пунктами идет в турнирной таблице вторым. Последнюю строчку занимает Словакия, которая не набрала ни одного балла.
Украине в матче с Чехией достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно выиграть соревнования в группе и выйти в сильнейший дивизион Лиги наций.
- Матч между сборными Украины и Чехии состоится сегодня в Харькове и начнется в 21:45.
- Андрей Шевченко рассказал, в каком состоянии сборная Украины подходит к матчу с Чехией.
- В матче против Чехии Шевченко не сможет рассчитыватьна травмированного форварда Артема Кравца.
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Из-за кадровых проблем в сборной Украины был вызван форвард "Ворсклы" Владислав Кулач.
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Перед матчам с Чехией Украины сыграла в товарищеском матче вничью с Италией.
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