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Украина - Чехия: как выглядит турнирная таблица перед ключевым матчем Лиги наций


фото: uefa.com
Сборная Украины перед матчем с Чехией лидирует в своей группе в Лиге наций и может досрочно выйти из сильнейшего дивизиона

Команда Андрея Шевченко имеет 6 очков и занимает первое место в группе 1, дивизион B Лиги наций. Чехия с 3 пунктами идет в турнирной таблице вторым. Последнюю строчку занимает Словакия, которая не набрала ни одного балла.

Украине в матче с Чехией достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно выиграть соревнования в группе и выйти в сильнейший дивизион Лиги наций.

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