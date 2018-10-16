Украина - Чехия: где смотреть решающий матч сборной в Лиге наций
16 октября, 2018, 08:45
Сегодня в Харькове сборная Украины по футболу сыграет решающий матч Лиги наций против Чехии
Лига наций. Группа B1
Украина - Чехия
16 сентября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".
Сборная Украины перед матчем против Чехии набрала 6 очков и лидирует в группе B1. В сегодняшних соперников команды Андрея Шевченко 3 пункты, Словакия не набрала ни одного балла.
Даже ничья с чехами гарантирует украинцам досрочную победу в группе и выход в сильнейший дивизион Лиги наций.
- В матче против Чехии Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на травмированного форварда Артема Кравца.
- Из-за кадровых проблем в сборной Украины был вызван форвард "Ворсклы" Владислав Кулач.
- Перед матчам с Чехией Украины сыграла в товарищеском матче вничью с Италией.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика