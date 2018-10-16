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Украина - Чехия: где смотреть решающий матч сборной в Лиге наций


фото: REUTERS
Сегодня в Харькове сборная Украины по футболу сыграет решающий матч Лиги наций против Чехии

Лига наций. Группа B1

Украина - Чехия

16 сентября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Сборная Украины перед матчем против Чехии набрала 6 очков и лидирует в группе B1. В сегодняшних соперников команды Андрея Шевченко 3 пункты, Словакия не набрала ни одного балла.

Даже ничья с чехами гарантирует украинцам досрочную победу в группе и выход в сильнейший дивизион Лиги наций.

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