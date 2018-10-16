Ученые предупреждают об огромном дефиците пива. Это из-за глобального потепления

16 октября, 2018, 13:45

Рост глобальных температур влияет не только на нашу безопасность, но и на рацион. Ученые считают, что изменение климата может привести к глобальному дефициту пива

Об этом пишет Science Alert.

Ученые из Университета Восточной Англии нашло связь между изменением климата и употреблением пива. Исследователи задались вопросом: что будет с пивной отраслью завтра, если мы ощутим самые суровые формы засухи и жары, которые климатологи ожидают в ближайшие годы?

По мнению исследователей, эти экстремальные погодные условия могут стимулировать 16% снижение мирового потребления пива. Это эквивалентно 29 миллиардам литров или количества пива, которую ежегодно потребляют в США.

"Проблема - это предложение, а не спрос. В случае современного бедствия, связанного с климатом, у фермеров может возникнуть проблема с производством ячменя - основного ингредиента пива", - отмечают ученые.

Это плохая новость для мирового рынка пива, который, согласно прогнозам, достигнет 750 миллиардов долларов США к 2022 году. Это также плохая новость для потребителей, ведь в таком случае цены на пиво вырастут во всем мире.

Особенно остро эффект будет ощущаться в Китае, крупнейшем в мире потребителе пива. Если бы завтра наступила сильная жара или засуха, это снизило бы потребление примерно на 10% или более чем на 12 миллиардов банок пива. США могли бы видеть снижение потребления на 20%, или почти 10 миллиардов банок пива.

Исследование предусматривает наибольшее повышение цен в богатых пивных странах, таких как Ирландия.В дополнение к этим экономическим последствиям глобальный дефицит пива может иметь социальные и политические последствия.

Как пишет один из авторов исследования, Дабо Гуань, смена климата может спровоцировать определенную "перестановку", при котором пиво станет недешевым товаром, куда менее доступным для рабочего класса.

"Мы не пишем эту статью, чтобы побудить людей пить больше сегодня, чем завтра", - сказал Гуань. "Мы говорим, что ... если люди все еще хотят пить пиво, пока они смотрят футбол, мы должны что-то сделать с изменениями климата".