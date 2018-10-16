Ученые нашли древнейшую улитки: ей 99 миллионов лет
Как пишет Business Insider, мягкие ткани найденного улитки старше ранее найденных учеными в 70 миллионов лет.
Ученые нашли улитку в Мянмии отнесли к семейству Cyclophoridae. Его остатки датировали меловым периодом, а следовательно он ползал в один период жизни тираннозавров, трицератопсов и велоцирапторів.
"Янтарь обладает удивительным качеством консервации, сохраняя тела в таком состоянии, будто они были пойманы буквально вчера", - говорит палеонтолог Джеффри Стилвел из Университета Монаша в Австралии.
Скорее всего улитка была еще живым, когда попал в ловушку. Об этом свидетельствует вытянутая форма тела и пузырь воздуха, образовавшийся в районе головы.
"Мягкие части улитки очень растянуты, и это может свидетельствовать о безрезультатную попытку бегства", - пишут исследователи. "Захоронение в смоле заживо могло бы объяснить выраженное искажение в сохранившихся мягких тканях". Сейчас улитка дополнил коллекцию Института палеонтологии ДЕКС в Чаочжоу, Китай.
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