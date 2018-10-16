У русского православия сейчас адски опасная ситуация, - Огрызко о предоставлении Томоса Украине

16 октября, 2018, 21:31

Своими заявлениями о разрыве с Константинополем и противопоставлением против всех Москва загоняет себя в тупик, ведь так происходит самоустранение русского православия от мирового

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, для русской православной церкви сейчас настало время "Ч", когда она пытается себя защитить, но защищаясь, делает все большие глупостей, которые будут иметь для нее катастрофические последствия.

"Когда украинское православие отделится и станет на ноги, Россия утратит историческую преемственность, на которую она претендовала... А русская православная церковь уйдет на маргенес, она будет скукоживаться до уровня той изначальной московской метрополии", - отметил Огрызко.

Хотя, на самом деле, вопрос о каноничности, по его мнению, является очень важным для самой русской православной церкви.

"Мы ведь прекрасно знаем, каким образом она получила это так называемое право называться патриархатом. Потому что это была типичная коррупционная сделка и подкуп тогдашнего Вселенского патриарха Дионисия, которого, кстати, сразу отправили в монастырь. Хотя, к сожалению, тогда его решение не отменили, так что это произошло сейчас. То, что украдено, оно возвращается", - отметил бывший глава внешнеполитического ведомства Украины.