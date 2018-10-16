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Турчинов обсудил с председателем Парламентской ассамблеи НАТО вопрос санкций против России


фото: turchynov.com
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене заявил о необходимости продления санкций против РФ

Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-служба СНБО Украины.

"Не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить Северный поток-2, таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс опасности", - отметил Турчинов.

Кроме того, стороны во время встречи обсудили агрессию Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму ее присутствие в Азово-Черноморском регионе .

По словам Секретаря СНБО Украины, РФ, кроме прочего, продолжает развертывать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил на границе с Украиной.

"Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая нашу страну как испытательная площадка для технологий, которые потом используются против Европы и США", - сказал секретарь СНБО Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина активно реформирует сектор безопасности и обороны по модели стран-членов НАТО.

В свою очередь Юкнявичене подчеркнула, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО, а сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности.

"Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире", - отметила президент Парламентской ассамблеи НАТО .

  • Напомним, 8 октября в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
  • В НАТО также выразили озабоченность российскими провокациями в Черном море.
  • Напомним также, 14 октября, по случаю праздника Дня защитника Украины Турчинов заявил о том, что сильная украинская армия, сильный оборонный комплекс - залог мира и безопасности всей Европы.

 

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