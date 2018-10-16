Турчинов обсудил с председателем Парламентской ассамблеи НАТО вопрос санкций против России
Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-служба СНБО Украины.
"Не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить Северный поток-2, таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс опасности", - отметил Турчинов.
Кроме того, стороны во время встречи обсудили агрессию Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму ее присутствие в Азово-Черноморском регионе .
По словам Секретаря СНБО Украины, РФ, кроме прочего, продолжает развертывать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил на границе с Украиной.
"Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая нашу страну как испытательная площадка для технологий, которые потом используются против Европы и США", - сказал секретарь СНБО Украины.
При этом он подчеркнул, что Украина активно реформирует сектор безопасности и обороны по модели стран-членов НАТО.
В свою очередь Юкнявичене подчеркнула, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО, а сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности.
"Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире", - отметила президент Парламентской ассамблеи НАТО .
- Напомним, 8 октября в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
- В НАТО также выразили озабоченность российскими провокациями в Черном море.
- Напомним также, 14 октября, по случаю праздника Дня защитника Украины Турчинов заявил о том, что сильная украинская армия, сильный оборонный комплекс - залог мира и безопасности всей Европы.
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