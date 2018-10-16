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Сенцов попал в реанимацию


фото: fsin.su
Политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который недавно прекратил голодовку, попал в реанимацию больницы Лабытнанги

Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан на пресс-конференции в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Он сейчас находится в реанимации больницы Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает чем это закончится. Уже есть необратимые последствия",- рассказала Каплан.

По ее словам, у Сенцова обнаружили необратимые изменения в работе мозга из-за голодания. Известно, что после прекращения голодовки печень начала разлагаться, забиты почки, обострились проблемы с сердцем. Но информации о текущем состоянии его здоровья нет, ведь в больницу не пускают независимых врачей, там работает команда из Москвы.

"Все утверждают, что у него все хорошо как и говорили все 145 дней голодовки", - отметила сестра Сенцова.

Вместе с тем, на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заявили, что Сенцов находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников и не требует госпитализации. Отмечается, что российские медики оценивают состояние здоровья Сенцова как "удовлетворительное".

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