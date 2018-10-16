Сенцов попал в реанимацию
Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан на пресс-конференции в Киеве, передает Еспресо.TV.
"Он сейчас находится в реанимации больницы Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает чем это закончится. Уже есть необратимые последствия",- рассказала Каплан.
По ее словам, у Сенцова обнаружили необратимые изменения в работе мозга из-за голодания. Известно, что после прекращения голодовки печень начала разлагаться, забиты почки, обострились проблемы с сердцем. Но информации о текущем состоянии его здоровья нет, ведь в больницу не пускают независимых врачей, там работает команда из Москвы.
"Все утверждают, что у него все хорошо как и говорили все 145 дней голодовки", - отметила сестра Сенцова.
Вместе с тем, на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России заявили, что Сенцов находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников и не требует госпитализации. Отмечается, что российские медики оценивают состояние здоровья Сенцова как "удовлетворительное".
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов в российской тюрьме принимает участие в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы.
- Он написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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