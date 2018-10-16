СБУ проверяет данные расследования о Семочко

16 октября, 2018, 21:14

СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства проверяет информацию, опубликованную в СМИ в отношении бывшего сотрудника службы Сергея Семочко

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса.

В то же время в СБУ отмечают, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.