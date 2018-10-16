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СБУ проверяет данные расследования о Семочко

СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства проверяет информацию, опубликованную в СМИ в отношении бывшего сотрудника службы Сергея Семочко

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса.

В то же время в СБУ отмечают, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.

  • Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование об имуществе Семочко. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.
  • Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.
  • Тем временем НАБУ открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования относительно имущества Семочко.
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