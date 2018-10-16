СБУ проверяет данные расследования о Семочко
16 октября, 2018, 21:14
СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства проверяет информацию, опубликованную в СМИ в отношении бывшего сотрудника службы Сергея Семочко
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса.
В то же время в СБУ отмечают, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.
- Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование об имуществе Семочко. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.
- Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.
- Тем временем НАБУ открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования относительно имущества Семочко.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-