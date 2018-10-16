Рада не разрешила привлечь Вилкула к ответственности, хоть ГПУ говорит об убытках 17 млн грн

16 октября, 2018, 14:17

Верховная Рада не поддержала представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За это решение проголосовали 137 депутатов, "против" - 36 нардепов, воздержались - 2 и не голосовали 70 народных избранников. Против проголосовали 33 депутата "Оппозиционного блока" и по одному нардепу от "Возрождение", "Воля народа" и "Народного фронта".

Между тем не голосовали 29 депутатов БПП, 11 - "Народного фронта", 5 - "Оппозиционного блока", 4 - "Радикальной партии", 5 - "Воля народа", 11- "Возрождение", и 5 внефракционных депутатов.

Во время заседания Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко напомнил, что прокуратура Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Речь идет о хищении бюджета путем ухода от налогообложения определенных операций с помощью должностных лиц Днепропетровской ОГА и РГА в 2010-12 годах.

Подозревается, что Вилкул, когда возглавлял Днепропетровскую ОГА, обеспечил передачу в мае 2011 года ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" более 30 га земельных участков. Эта земля была коллективной собственностью колхоза-комбината "Катериновский" в Никопольском районе.

По словам Луценко, это нанесло ущерб общественным интересам на более 12 млн гривен.

Более того, в 2012 году, Вилкул, по данным ГПУ, издал распоряжение об изменении целевого назначения 45 га, которой владела ООО "Арт Лэнд". Он лично приказал председателю Днепропетровской РГА согласовать эту просьбу.

Распоряжение подписал сам Вилкул, а а подпись руководителя Госкомзема сфальсифицировали. В результате землю перевели в земли промышленности, хотя в "Арт Ленда" не было необходимых для этого документов.

Компания должна была компенсировать за изменение целевого назначения 8,172 млн гривен, но заплатила всего 3 млн грн. Таким образом убытки от этого преступления составляли 5 млн гривен, или около $ 800 тыс в то время и по тому курсу.