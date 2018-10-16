Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности "оппоблоковца" Колесникова

16 октября, 2018, 17:06

Верховная Рада рассмотрела представление генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции Оппозиционный блок Дмитрия Колесникова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"За" это решение проголосовали 163 нардепа из 226 необходимых.

Народные депутаты на вечернем заседании продолжили рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов. Председатель ВР Андрей Парубий напомнил, что 18 сентября в Верховную Раду поступило представление генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Колесникова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о подробностях представления и ответил на вопросы народных депутатов. Первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник зачитал заключение по представлению ГПУ.

Отметим, что в представлении говорится лишь о привлечении Колесникова к уголовной ответственности. Речь не идет о задержании или аресте.

ГПУ обвиняет Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 сек. 364 УКУ).

По словам Луценко, Колесников, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады". В результате это госпредприятие потеряло возможность производить ракеты "Смерч", "Ураган" и "Град".