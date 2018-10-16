Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности "оппоблоковца" Колесникова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"За" это решение проголосовали 163 нардепа из 226 необходимых.
Народные депутаты на вечернем заседании продолжили рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов. Председатель ВР Андрей Парубий напомнил, что 18 сентября в Верховную Раду поступило представление генерального прокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Колесникова.
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о подробностях представления и ответил на вопросы народных депутатов. Первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник зачитал заключение по представлению ГПУ.
Отметим, что в представлении говорится лишь о привлечении Колесникова к уголовной ответственности. Речь не идет о задержании или аресте.
ГПУ обвиняет Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 сек. 364 УКУ).
По словам Луценко, Колесников, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады". В результате это госпредприятие потеряло возможность производить ракеты "Смерч", "Ураган" и "Град".
- Ранее Юрий Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" С.Дунаева, А.Вилкула и Д.Колесникова.
- 19 сентября спикер парламента Андрей Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов.
- 8 октября комитет по вопросам регламента решил рекомендовать Верховной Раде рассмотреть по существу представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, а также Вилкула.
- 16 октября Верховная Рада не поддержала представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.
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