"Сильнее вместе": Mango выпустили коллекцию ко Дню борьбы с раком груди
16 октября, 2018, 14:53
Бренд Mango создал коллекцию одежды с надписями на поддержку женщин, у которых обнаружили рак груди
Новую линейку одежды выпускают специально к Международному дню борьбы с раком груди. В нее входят футболки та свитшоты. Их могут носить и женщины, и мужчины. На одежде написаны различные фразы: "Сила", "Вместе сильнее" и "Ты не одна".
Каждая из вещей будет украшена розовой лентой. Деньги с продажи пойдут на благотворительность. Одежду можно приобрести на сайте бренда в любой стране.
Международный день борьбы с раком груди отмечают 19 октября.
- Напомним, скандальный бренд одежды GCDS устроил в Милане провокационный показ: моделям сделали тройной бюст.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом