"Сильнее вместе": Mango выпустили коллекцию ко Дню борьбы с раком груди

16 октября, 2018, 14:53

Бренд Mango создал коллекцию одежды с надписями на поддержку женщин, у которых обнаружили рак груди

Новую линейку одежды выпускают специально к Международному дню борьбы с раком груди. В нее входят футболки та свитшоты. Их могут носить и женщины, и мужчины. На одежде написаны различные фразы: "Сила", "Вместе сильнее" и "Ты не одна".

Каждая из вещей будет украшена розовой лентой. Деньги с продажи пойдут на благотворительность. Одежду можно приобрести на сайте бренда в любой стране.

Международный день борьбы с раком груди отмечают 19 октября.