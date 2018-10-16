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"Сильнее вместе": Mango выпустили коллекцию ко Дню борьбы с раком груди

Бренд Mango создал коллекцию одежды с надписями на поддержку женщин, у которых обнаружили рак груди

Новую линейку одежды выпускают специально к Международному дню борьбы с раком груди. В нее входят футболки та свитшоты. Их могут носить и женщины, и мужчины. На одежде написаны различные фразы: "Сила", "Вместе сильнее" и "Ты не одна".

Каждая из вещей будет украшена розовой лентой. Деньги с продажи пойдут на благотворительность. Одежду можно приобрести на сайте бренда в любой стране.

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Международный день борьбы с раком груди отмечают 19 октября.

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