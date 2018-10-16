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"Минская схизма": в Киевском патриархате отреагировали на решение МП

Решение Российской православной церкви разорвать церковное общение со Вселенским патриархатом является "Минской схизмой"

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.

"Минская схизма. Синод МП повторяет политику Кремля - самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества", - подчеркнул он.

По словам Зари, патриарх Кирилл еще с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет порочной деятельности, которая "затянула всю Полноту Православия в конфликт".

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"Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется в общение. Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, встает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - подытожил он.

Отметим, что 15 октября в российской православной церкви заявили, что разрывают евхаристическое общение со Вселенским патриархатом через его решение относительно автокефалии для украинской православной церкви.

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