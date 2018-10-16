"Минская схизма": в Киевском патриархате отреагировали на решение МП
Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря.
"Минская схизма. Синод МП повторяет политику Кремля - самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества", - подчеркнул он.
По словам Зари, патриарх Кирилл еще с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет порочной деятельности, которая "затянула всю Полноту Православия в конфликт".
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"Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется в общение. Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, встает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - подытожил он.
Отметим, что 15 октября в российской православной церкви заявили, что разрывают евхаристическое общение со Вселенским патриархатом через его решение относительно автокефалии для украинской православной церкви.
- Ранее Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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