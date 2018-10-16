Пьяный голубь стал птицей года в Новой Зеландии
16 октября, 2018, 17:29
В Новой Зеландии на ежегодном конкурсе птиц выбрали победителя: им стал нетрезвый голубь кареру
Об этом пишет The Guardian.
Новозеландский голубь кареру известен тем, что питается перезревшими плодами. После них птица пьянеет и смешно себя ведет. Он комично ходит, свисает с ветвей и спотыкается.
Кампания по выбору новозеландской птички года была запущена для того, чтобы привлечь внимание к будущему новозеландских видов пернатых и угрозам, с которыми они сталкиваются.
- Напомним, группа немецких орнитологов провела простой опыт: попугаев просили выбрать между немедленным угощением и какой-то вещью, за которую впоследствии можно получить угощение побольше. Все птицы предпочли вариант "купить еду", хотя он сложнее и требует немного подождать.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-