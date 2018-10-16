Пьяный голубь стал птицей года в Новой Зеландии

16 октября, 2018, 17:29

В Новой Зеландии на ежегодном конкурсе птиц выбрали победителя: им стал нетрезвый голубь кареру

Об этом пишет The Guardian.

Новозеландский голубь кареру известен тем, что питается перезревшими плодами. После них птица пьянеет и смешно себя ведет. Он комично ходит, свисает с ветвей и спотыкается.

Кампания по выбору новозеландской птички года была запущена для того, чтобы привлечь внимание к будущему новозеландских видов пернатых и угрозам, с которыми они сталкиваются.