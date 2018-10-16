Преступления против Майдана: еще четверым "беркутовцам" сообщено о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Одного из задержанных, действующего сотрудника полиции, подозревают в превышении служебных обязанностей, унижении достоинства потерпевших, незаконном препятствовании митингам и даче заведомо ложных официальных документов в ноябре 2013 года.
Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении еще четверых бывших сотрудников ПМОП "Беркут", которых подозревают в аналогичных преступлениях.
Ранее по фактам этих событий в суд передали обвинительные акты в отношении бывших председателя КГГА, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 15 работников столичного "Беркута".
Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.
Напомним,
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