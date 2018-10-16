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Преступления против Майдана: еще четверым "беркутовцам" сообщено о подозрении

ГПУ сообщила о подозрении в превышении власти и служебных обязанностей бывшим "беркутовцам"

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Одного из задержанных, действующего сотрудника полиции, подозревают в превышении служебных обязанностей, унижении достоинства потерпевших, незаконном препятствовании митингам и даче заведомо ложных официальных документов в ноябре 2013 года.

Кроме того, завершено досудебное расследование в отношении еще четверых бывших сотрудников ПМОП "Беркут", которых подозревают в аналогичных преступлениях.

Ранее по фактам этих событий в суд передали обвинительные акты в отношении бывших председателя КГГА, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 15 работников столичного "Беркута".

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.

Напомним,

  • Двум экс-”беркутовцам” сообщили о подозрении в преступлениях на Майдане
  • Напали на судью, который слушает дело об убийствах людей "Беркутом" на Майдане
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