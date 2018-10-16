После поражения украинский клуб проверил футболистов на детекторе лжи, - СМИ
Об этом сообщает FootballHub.
Руководство "Львов" осталось недовольно действиями футболистов после поражения в 11-м туре чемпионата Украины от "Десны" (1:3). Игрокам задали вопрос, была ли честной эта встреча.
До поражения от черниговцев львовский клуб не проигрывал в пяти матчах подряд. "Львов" имеет 11 очков и занимает в турнирной таблице Премьер-лиги девятое место.
В ногу со временем— FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.
Руководству ФК Львов не понравилась последнее поражение команды, от Десны (1:3).
И оно проверило ВСЕХ украинских игроков клуба на ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ с вопросом:
Был ли честным тот матч
Как вы относитесь к таким методам #UPL #УПЛ pic.twitter.com/pKEGag03UX
- Федерация футбола Украины планирует дисквалифицировать за договорные матчи десятки причастных лиц.
- Вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что в сентябре первые дела могут быть переданы в суд.
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В мае полиция провела масштабную операцию по делу о договорных футбольных матча.
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