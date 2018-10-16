После поражения украинский клуб проверил футболистов на детекторе лжи, - СМИ

16 октября, 2018, 14:44

"Львов", после поражения в чемпионате Украины от "Десны", устроил футболистам проверку на детекторе лжи

Об этом сообщает FootballHub.

Руководство "Львов" осталось недовольно действиями футболистов после поражения в 11-м туре чемпионата Украины от "Десны" (1:3). Игрокам задали вопрос, была ли честной эта встреча.

До поражения от черниговцев львовский клуб не проигрывал в пяти матчах подряд. "Львов" имеет 11 очков и занимает в турнирной таблице Премьер-лиги девятое место.

В ногу со временем

Руководству ФК Львов не понравилась последнее поражение команды, от Десны (1:3).

И оно проверило ВСЕХ украинских игроков клуба на ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ с вопросом:

Был ли честным тот матч

Как вы относитесь к таким методам #UPL #УПЛ pic.twitter.com/pKEGag03UX — FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 октября 2018 г.