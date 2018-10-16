Порошенко хочет передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху

16 октября, 2018, 11:48

В ближайшие дни президент Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко 16 октября во время согласительного совета, сообщает Еспресо.TV.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-церковью", - сказала Луценко.

По ее словам, Порошенко стремится поскорее получить томос и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест.

Она добавила, что Порошенко просит Верховную Раду и все фракции поддержать этот законопроект о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви Вселенскому патриарху.