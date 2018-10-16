Порошенко хочет передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху
Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко 16 октября во время согласительного совета, сообщает Еспресо.TV.
"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-церковью", - сказала Луценко.
По ее словам, Порошенко стремится поскорее получить томос и в знак солидарности с этим процессом делает символический жест.
Она добавила, что Порошенко просит Верховную Раду и все фракции поддержать этот законопроект о передаче в постоянное пользование Андреевской церкви Вселенскому патриарху.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- 11 октября Вселенский патриархат подтвердил автокефалиюУкраинской церкви.
- Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора.
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