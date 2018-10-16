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Поле с губки и море из супа: художник превращает бытовые предметы в маленькие миры

Журналист и фотограф Питер Цаквари делает из жестянок, трубочек и лекарств миры, в которых устраивает жизнь маленьких человечков и фотографирует их

Их Питер показывает в своем Instagram.

Свой проект Цакварі назвал Tiny Wasteland. На то, чтобы создать хрупкие миры, автор потратил около двух лет. Для них фотограф использовал различные бытовые предметы: губки, жестяные банки, блистеры от лекарств, презервативы, кокосы и прочее.

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