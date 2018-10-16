Погибли оба пилота Су-27, разбившегося на Винничине

16 октября, 2018, 18:46

Оба пилота Су-27, который упал во время учебно-боевого полета в Винницкой области, погибли

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.