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Погибли оба пилота Су-27, разбившегося на Винничине

Оба пилота Су-27, который упал во время учебно-боевого полета в Винницкой области, погибли

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные Силы Украины выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

  • Ранее Генштаб заявил о том, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. О пострадавших или погибших сначала не сообщалось.
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