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Певица Приходько решила уйти со сцены

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что собирается уйти со сцены

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я ухожу со сцены!!! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то что продается в магазинах "все по 10" покупают скорее!", - подчеркнула она.

Приходько напомнила, что за 5 лет, которые она прожила в Украине, успела сделать много чего, в частности, с начала войны на Донбассе проехала почти всю линию фронта и поддерживала украинских бойцов.

Сейчас певица почти закончила работу над новым альбомом "Крылья", который планируют выпустить в конце следующего года.

Приходько поблагодарила всех, кто ее поддерживал, своим друзьям, команде, музыкантам и просто людям, которые были рядом в сложные времена.

"Все что-то принесли в мою жизнь, я прощаю всех, и прошу прощения за то, что я хочу впервые за 11 лет побыть один на один с собой, уделить себе время! Также я завершу все дела, которые должна была сделать, и главное по суду доведу дело до конца, 31 октября буду отстаивать свои права в зале Печерского суда в 14:00 часов, также всех жду! Не унывайте друзья мои, все оно к лучшему. Возможно,  когда-то я решу снова спеть для Вас", - подытожила она.

Справка

Приходько начинала свою музыкальную карьеру в России, от имени которой она выступала на Евровидении-2009. С началом войны певица отказалась от всех российских наград и заняла открытую антипутинскую позицию.

Активно помогает военным, ездит с концертами в зону боевых действий.

Воспитывает дочь и сына.

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