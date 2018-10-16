Певица Приходько решила уйти со сцены
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Я ухожу со сцены!!! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то что продается в магазинах "все по 10" покупают скорее!", - подчеркнула она.
Приходько напомнила, что за 5 лет, которые она прожила в Украине, успела сделать много чего, в частности, с начала войны на Донбассе проехала почти всю линию фронта и поддерживала украинских бойцов.
Сейчас певица почти закончила работу над новым альбомом "Крылья", который планируют выпустить в конце следующего года.
Приходько поблагодарила всех, кто ее поддерживал, своим друзьям, команде, музыкантам и просто людям, которые были рядом в сложные времена.
"Все что-то принесли в мою жизнь, я прощаю всех, и прошу прощения за то, что я хочу впервые за 11 лет побыть один на один с собой, уделить себе время! Также я завершу все дела, которые должна была сделать, и главное по суду доведу дело до конца, 31 октября буду отстаивать свои права в зале Печерского суда в 14:00 часов, также всех жду! Не унывайте друзья мои, все оно к лучшему. Возможно, когда-то я решу снова спеть для Вас", - подытожила она.
Справка
Приходько начинала свою музыкальную карьеру в России, от имени которой она выступала на Евровидении-2009. С началом войны певица отказалась от всех российских наград и заняла открытую антипутинскую позицию.
Активно помогает военным, ездит с концертами в зону боевых действий.
Воспитывает дочь и сына.
- Отметим, ранее в программе "Досье" с Сергеем Руденко на канале Еспресо.TV Приходько заявила, что прекратила контакты с Радикальной партией Олега Ляшко (РПЛ), поскольку не желает нести ответственность за действия представителей этой политсилы.
- Напомним, в этой же программе Приходько заявила о собственных политических амбициях и создании своего общественного движения.
- Также она тогда обещала прекратить творческую деятельность в случае избрания в Верховную Раду.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика