От официанта до грушника: подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин работал в питерском кафе, - СМИ
сообщает Дождь.
Телеканал пообщался с бывшими коллегами Мишкина, которые его узнали.
Арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и опознал его в интервью RT рассказал, что "Гарсон" тогда было одним из наиболее "достойных мест" Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги.
Он назвал Мишкина "общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным парнем".
"Давал какие-то рекомендации по здоровью... Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", - вспоминает Евдокимов.
По словам Евдокимова, после того, как он опознал "Петрова", то решил написать в Facebook пост и обратиться к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.
Евдокимов также нашел фото с Мишкиным из бистро "Гарсон".
Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин, и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
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