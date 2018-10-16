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От официанта до грушника: подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин работал в питерском кафе, - СМИ

Один из фигурантов дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери Александр Мишкин (он же "Александр Петров") во время учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге работал официантом в бистро "Гарсон"

сообщает Дождь.

Телеканал пообщался с бывшими коллегами Мишкина, которые его узнали.

Арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и опознал его в интервью RT рассказал, что "Гарсон" тогда было одним из наиболее "достойных мест" Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги.

Он назвал Мишкина "общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным парнем".

"Давал какие-то рекомендации по здоровью... Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", - вспоминает Евдокимов.

По словам Евдокимова, после того, как он опознал "Петрова", то решил написать в Facebook пост и обратиться к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что "Петров" похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Евдокимов также нашел фото с Мишкиным из бистро "Гарсон".

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте "Гарсона", также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним.

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