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Оптимист или пессимист. Кто из них лучше ведет бизнес


фото: wallet.livejournal
Ученые из университета Бата, Лондонской школы экономики и университета Кардиффа обнаружили, что предприниматели-пессимисты ведут бизнес успешнее оптимистов

Об этом пишет European Economic Review.

Исследователи изучили истории успешных людей и британских компаний, которые обанкротились за последние 18 лет. Также они проанализировали биографии и поведение собственников предприятий. Исследователи обнаружили, что слишком оптимистичные бизнесмены зарабатывают на 30% меньше, чем их коллеги-пессимисты.

Ученые говорят, что оптимисты часто переоценивают себя и свои силы. Они основывают компании, которые обречены на провал. Также оптимисты часто игнорируют объективную реальность и любят переключаться с одного проекта на другой.

Бизнесмены-пессимисты же лучше просчитывают риски. Оптимизм вредит не всем: эта черта помогает достигать карьерных высот наемным работникам.

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