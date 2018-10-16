Оптимист или пессимист. Кто из них лучше ведет бизнес
Об этом пишет European Economic Review.
Исследователи изучили истории успешных людей и британских компаний, которые обанкротились за последние 18 лет. Также они проанализировали биографии и поведение собственников предприятий. Исследователи обнаружили, что слишком оптимистичные бизнесмены зарабатывают на 30% меньше, чем их коллеги-пессимисты.
Ученые говорят, что оптимисты часто переоценивают себя и свои силы. Они основывают компании, которые обречены на провал. Также оптимисты часто игнорируют объективную реальность и любят переключаться с одного проекта на другой.
Бизнесмены-пессимисты же лучше просчитывают риски. Оптимизм вредит не всем: эта черта помогает достигать карьерных высот наемным работникам.
- Группа американских ученых доказала, что люди склонны преувеличивать частоту проявлений привычных явлений даже тогда, когда в реальности явление проявляет себя реже, чем раньше.
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