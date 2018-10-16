Одна из ведущих фракций Европарламента заверила Украину в поддержке антироссийских санкций
Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
Как отмечается, лидер АЛДЕ заверил в наличии широкой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Европарламента и убежденности большинства евродепутатов в важности усиления санкционного давления на РФ.
"Было достигнуто согласие относительно необходимости усиления внимания Европейского Парламента к текущей ситуации в Азовском море в связи с активизацией Россией агрессивных действий, что несет дополнительные угрозы для региональной безопасности, наносит существенный вред торговым интересам Украины и государств-членов ЕС, дестабилизирует социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в регионе украинского Приазовья", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии, усиление взаимодействия в контексте противодействия гибридным угрозам РФ, прежде всего в контексте предстоящих выборов в Украине и Евросоюзе.
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