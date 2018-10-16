ОБСЕ должна четко заявить о фейковости выборов в ОРДЛО, - Геращенко
Об этом во вторник, 16 октября, сообщила представитель Украины в гуманитарной группы ТКГ по результатам очередного заседания в Минске.
"Мы обратились к специальным представителям председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях", - отметила Геращенко.
По ее словам, ОБСЕ должна четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут происходить исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ под наблюдением и мониторингом независимых международных наблюдателей.
"А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу Минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров", - подчеркнула первый вице-спикер Верховной Рады.
Она также отметила, что требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только в Трехсторонний контактной группе, но и во всех рабочих группах.
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