Обострение в зоне ООС: погиб украинский боец, еще трое - ранены

16 октября, 2018, 07:22

В течение минувших суток на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины обострилась, однако была вполне контролируемой бойцами ООС: противники 37 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 9 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганське, Южное, Авдеевка, Пески, Невельське, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганське и Талаковка накрыли огнем из минометов 120-го калибра, а опорные пункты возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

Враги били из вооружения боевых машин пехоты по защитникам Троицкого и Водяного, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и шесть - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня, 16 октября, российские наемники уже 3 раза обстреляли позиции возле населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.