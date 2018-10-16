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Ни Бога, ни загробной жизни: дети Хокинга показали ответы гения на "большие вопросы"

Дети и коллеги Стивена Хокинга завершили его последнюю книгу, в которой ученый дает свои ответы на вопрос "возможные путешествия во времени" и "существует ли Бог"

Как пишут ABC-CBN News, работу над "Короткими ответами на большие вопросы" Хокинг начал в прошлом году, но не успел завершить, скончавшись в возрасте 76 лет. Работу завершили дети и коллеги ученого, пользуясь материалами из его личного архива.

"Ему регулярно задавали много вопросов", - сказала его дочь Люси Хокинг в Музее науки в Лондоне. Книга была попыткой "собрать наиболее окончательные, самые ясные, самые достоверные ответы, которые он дал. Мы все просто хотим, чтобы он был здесь, чтобы увидеть это".

10 вопросов Хокингу:

Есть ли Бог? - Бога нет. Никто не управляет вселенной.

С чего все началось? - С Большого Взрыва, очень горячего.

Есть ли у вселенной другая разумная жизнь? - Да, есть другие формы разумной жизни.

Можем ли мы предсказать будущее? - Это очень сложно.

Что внутри черной дыры? - Если вас затянет в черную дыру, вы превратитесь в спагетти.

Возможны ли путешествия во времени? - Этого нельзя исключать.

Выживем ли мы на Земле? - У мирового порядка есть будущее.

Следует ли нам завоевывать космос? - В ближайшие сто лет мы сможем путешествовать в любую точку Солнечной системы.

Обгонит ли нас искусственный разум? - Сверхразумний искусственный разум будет очень успешно достигать поставленных целей.

Как мы формируем наше будущее? - Не забывайте смотреть на звезды, а не себе под ноги.

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Относительно своего мнения о существовании Бога, то под конец жизни Он признался: "Все мы свободны верить во что хотим, и с моей точки зрения самое простое объяснение заключается в том, что Бога нет, - признался всемирно известный ученый. - Никто не создавал этот мир, и никто не управляет нашей судьбой. А что касается веры в загробную жизнь, то это только мечта. Этом нет никаких надежных подтверждений, и это противоречит всему, что известно науке. Когда мы умираем, мы поворачиваемся на прах. Но в нашей жизни есть смысл, он в нашем воздействии и генах, которые мы передаем детям".

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