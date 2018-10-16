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Новый киберцентр полностью заработает в 2023 году, - НАТО

Новый командный центр НАТО, задачей которого является препятствовать компьютерным хакерам, должен быть полностью укомплектован в 2023 году и способен проводить свои кибератаки

Об этом сообщает Голос Америки.

Альянс под руководством США создал оперативный центр 31 августа на базе военного центра в Бельгии. Соединенные Штаты, Британия, Эстония и другие союзники предложили свои кибермощности.

"Мы должны быть готовыми, чтобы иметь возможность выполнять операции в киберпространстве. Мы уже вышли за пределы защиты и профилактики", – отметил во время киберконференции генерал-майор Вольфганг Реннер, который осуществляет надзор за новым центром киберопераций.

По сообщению Агентства по вопросам коммуникаций и информации НАТО, коммуникационные и компьютерные сети НАТО сталкиваются с сотнями значительных попыток кибератак ежемесячно. В то же время эксперты говорят, что Россия, Северная Корея и Китай постоянно разворачивают сложную оружие для взлома компьютеров и программное обеспечение для слежки.

После того, как киберцентр начнет полностью функционировать, он имеет целью координировать сдерживание кибератак через группу из 70 экспертов, которые будут получать данные военной разведки и информацию о хакерах в режиме реального времени, начиная от исламистских боевиков и заканчивая организованными преступными группами, которые действуют от имени враждебных правительств.

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