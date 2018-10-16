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Новые приключения Тома и Джерри: авторы планируют снять полноценную комедию

Режиссер Тим Стори хочет снять полнометражную комедию про кота Тома и мышь Джерри с настоящими актерами

Об этом пишет Нollywood Reporter.

Тим Стори планирует совместить в анимационной ленте вымышленных персонажей и реальных актеров. Комедия станет полнометражным продолжением мультсериала.

Первый выпуск короткометражного мультфильма "Том и Джерри" вышел в 1940 году. В центре сюжета - приключения кота Тома и мыши Джерри, которые постоянно конфликтуют.

Американский режиссер Тим Стори известен как автор "Фантастической четверки" и комедии "Думай как мужчина".

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