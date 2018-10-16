Нацбанк укрепил гривну до 27,93 грн/$

16 октября, 2018, 10:50

В понедельник, 16 октября, НБУ установил валютный курс на уровне 27,93 грн/$, 32,32 грн/евро и 4,23 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На черном рынке, по данным финансового портала "Минфин", 16 октября по состоянию на 10:50 доллар в среднем покупают по 28,02 грн, продают - по 28,10 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27,9-28,2 грн/$, продажи - в пределах 28,03-28,35 грн/$.

В конце предыдущей недели 12 октября официальный валютный курс, составил 27,99 грн/$, 32,39 грн/евро и 4,19 грн за 10 российских рублей. Еще неделей ранее, 5 октября, курс НБУ составил 28,18 грн/$, 32,41 грн/евро, 4,26 за 10 российских рублей.