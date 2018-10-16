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На Киевщине открыли Национальный пластовый учебный центр

В День защитника Украины, 14 октября 2018 года, в городе Буча Киевской области состоялось открытие Пластового учебного центра

Это первый инфраструктурный объект для молодежи, построенный в Украине за время независимости. Учебный центр международного значения будет принимать тренинги для волонтеров со всей Украины и мира.

В открытии приняли участие 1015 человек: пластуны из 27 украинских городов и гости события, среди которых представители областной и центральной власти. В рамках открытия учебного центра состоялось принятие Пластовой Присяги, Служба Божья и освящение центра, церемониал открытия, активитети для молодых пластунов, экскурсия по центру и пластовый костер. На костре состоялось почетное вручение платка Приятеля Пласта Президенту Украины Петру Порошенко.

Пласт – крупнейшая и самая мощная демократическая молодежная организация на постсоветском пространстве. Пласт – украинский скаутинг – насчитывает более 8 тысяч членов в 137 организациях по всей Украине и еще более 4 тысяч в диаспорах 22 стран на всех континентах. Учебный центр станет ключевой тренинговой базой для почти трех тысяч волонтеров, которые уже реализовывают пластовые воспитательные программы, и еще тысяч новых волонтеров, которых Пласт привлечет в ближайшие годы.

Инициатива создания Центра является общим решением Киевской областной государственной администрации и Бучанского городского совета. Этот объект построен усилиями всех уровней власти – финансирование осуществляется из местного и областного бюджетов и из средств Государственного фонда регионального развития.

Пласт откликнулся на предложение такого строительства, поскольку привлечение и обучение волонтеров является главной предпосылкой распространения воспитательных центров организации во всех населенных пунктах Украины, в том числе и в Киевской области и городе Буча.

В помещении Пластового учебного центра есть актовый зал с возможностью проведения мероприятий на 100 мест. Зона для активного отдыха и тренировок для Пластового центра включает веревочный парк, футбольное поле, костер, спортивные тренажеры и место для лагеря. Директором центра Пласт пригласил общественного активиста Ярослава Храпского – раньше директора Запорожского областного молодежного центра и соучредителя Ассоциации молодежных центров, созданной по инициативе и поддержке Пласта, координатора запорожских отделений "Опоры" и "Эйдос".

Пласт – Национальная скаутская организация Украины – является неполитической молодежной организацией. Это среда единомышленников, где в приключениях молодежь самосовершенствуется и учится ответственности, чтобы творить будущее Украины. Целью Пласта является содействовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, лидеров общества на идейных принципах Пласта и на принципах христианской морали.

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