 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе кремлевские наемники обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

На Донбассе в течение вторника российские оккупанты не менее 6 раз били по позициям Объединенных сил, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в вечерней сводке в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

При этом позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.

  • Напомним, на Донетчине, в районе оккупированной Горловки, из-за порыва водопровода без воды остались 42 813 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать