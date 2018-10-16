На Донбассе кремлевские наемники обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов
16 октября, 2018, 19:38
На Донбассе в течение вторника российские оккупанты не менее 6 раз били по позициям Объединенных сил, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в вечерней сводке в Facebook.
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.
При этом позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.
- Напомним, на Донетчине, в районе оккупированной Горловки, из-за порыва водопровода без воды остались 42 813 человек.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-