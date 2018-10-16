На Донбассе кремлевские наемники обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

16 октября, 2018, 19:38

На Донбассе в течение вторника российские оккупанты не менее 6 раз били по позициям Объединенных сил, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в вечерней сводке в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

При этом позиции Объединенных сил вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.