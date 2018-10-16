 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Митрополит УПЦ (МП) назвал себя и остальную Киевскую митрополию клириками Вселенского патриархата


фото: hromadske.ua
Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ (МП) Александр (Драбинко) заявил, что после отмены Вселенским патриархатом решения 1686 года о подчинении Киевской митрополии Москве все священники митрополии являются клириками Константинопольской церкви

Об этом митрополит Александр заявил в комментарии "Громадському".

"Синодом Вселенской патриархии с этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата и мы все являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит.

"Синод Константинопольской церкви, Вселенской патриархии, отменил на последнем заседании передачу Киевской митрополии Московскому патриархату - акт 1686 года. С этих пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. С этого момента, когда принято такое решение, подписан документ, - мы на сегодняшний день являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит Александр.

Священник отметил, что если считать, что УПЦ (МП) и УПЦ (КП) уже являются частью Константинопольской церкви, то УПЦ (МП) придется менять название - называться Российской православной церковью в Украине. Митрополит добавил, что не видит в этом никакой угрозы для подчиненной Москве церкви.

"Есть Русская зарубежная церковь, которая существует и никто ей не мешает", - сказал митрополит Александр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать