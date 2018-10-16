Митрополит УПЦ (МП) назвал себя и остальную Киевскую митрополию клириками Вселенского патриархата
Об этом митрополит Александр заявил в комментарии "Громадському".
"Синодом Вселенской патриархии с этого момента в Украине восстановлена митрополия Константинопольского патриархата и мы все являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит.
"Синод Константинопольской церкви, Вселенской патриархии, отменил на последнем заседании передачу Киевской митрополии Московскому патриархату - акт 1686 года. С этих пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. С этого момента, когда принято такое решение, подписан документ, - мы на сегодняшний день являемся клириками Константинопольской церкви", - сказал митрополит Александр.
Священник отметил, что если считать, что УПЦ (МП) и УПЦ (КП) уже являются частью Константинопольской церкви, то УПЦ (МП) придется менять название - называться Российской православной церковью в Украине. Митрополит добавил, что не видит в этом никакой угрозы для подчиненной Москве церкви.
"Есть Русская зарубежная церковь, которая существует и никто ей не мешает", - сказал митрополит Александр.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную линию".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата.
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