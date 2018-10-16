Москва готовила "титушок" для штурмов храмов на Покров, - Порошенко

16 октября, 2018, 12:41

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российски силы готовили "титушок" для провокаций и создания видимости захвата храмов РПЦ в Украине на Покров

Об этом Порошенко сказал в разговоре с екзархами Вселенского патриархата, передает "Укринформ".

"Мы должны искать мир, и именно то, как прошло 14 октября, День защитника Украины, день Покрова, когда все украинские политические силы и весь украинский народ наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию, потому что с таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где там будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны выполнять эту роль. А Господь сподобил так, что все произошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что государство будет делать все возможное, чтобы создание единой поместной православной церкви в Украине состоялось в надлежащие сроки и мирным путем.