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Москва готовила "титушок" для штурмов храмов на Покров, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российски силы готовили "титушок" для провокаций и создания видимости захвата храмов РПЦ в Украине на Покров

Об этом Порошенко сказал в разговоре с екзархами Вселенского патриархата, передает "Укринформ".

"Мы должны искать мир, и именно то, как прошло 14 октября,  День защитника Украины, день Покрова, когда все украинские политические силы и весь украинский народ наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию, потому что с таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где там будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны выполнять эту роль. А Господь сподобил так, что все произошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что государство будет делать все возможное, чтобы создание единой поместной православной церкви в Украине состоялось в надлежащие сроки и мирным путем.

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