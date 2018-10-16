Москва готовила "титушок" для штурмов храмов на Покров, - Порошенко
Об этом Порошенко сказал в разговоре с екзархами Вселенского патриархата, передает "Укринформ".
"Мы должны искать мир, и именно то, как прошло 14 октября, День защитника Украины, день Покрова, когда все украинские политические силы и весь украинский народ наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию, потому что с таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где там будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны выполнять эту роль. А Господь сподобил так, что все произошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем", - сказал Порошенко.
Президент добавил, что государство будет делать все возможное, чтобы создание единой поместной православной церкви в Украине состоялось в надлежащие сроки и мирным путем.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата.
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