Лига наций: Франция принимает Германию, расписание других матчей и трансляций вторника

Лига наций

Групповой раунд, 4 тур

16 октября

17:00, Группа D1 - Казахстан - Андорра, "Футбол 1"

19:00, Группа D4 - Армения - Македония, "Футбол 2"

21:45, Группа B1 - Украина - Чехия, "Украина", "Футбол 1"

21:45, Группа A1 - Франция - Германия, "Футбол 2"

21:45, Группа B4 - Ирландия - Уэльс

21:45, Группа C3 - Норвегия - Болгария

21:45, Группа C3 - Словения - Кипр

21:45, Группа D1 - Латвия - Грузия

21:45, Группа D4 -Гибралтар - Лихтенштейн

Матч между сборными Украины и Чехии состоится сегодня в Харькове и начнется в 21:45.

Андрей Шевченко рассказал, в каком состоянии сборная Украины подходит к матчу с Чехией.

В матче против Чехии Шевченко не сможет рассчитыватьна травмированного форварда Артема Кравца.

Из-за кадровых проблем в сборной Украины был вызван форвард "Ворсклы" Владислав Кулач.