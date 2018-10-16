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Лига наций: Франция принимает Германию, расписание других матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
Сегодня в 4-м туре группового раунда Лиги наций Франция принимает Германию, а Украина играет против Чехии

Лига наций

Групповой раунд, 4 тур

16 октября

17:00, Группа D1 - Казахстан - Андорра, "Футбол 1"

19:00, Группа D4 - Армения - Македония, "Футбол 2"

21:45, Группа B1 - Украина - Чехия, "Украина", "Футбол 1"

21:45, Группа A1 - Франция - Германия, "Футбол 2"

21:45, Группа B4 - Ирландия - Уэльс

21:45, Группа C3 - Норвегия - Болгария

21:45, Группа C3 - Словения - Кипр

21:45, Группа D1 - Латвия - Грузия

21:45, Группа D4 -Гибралтар - Лихтенштейн

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