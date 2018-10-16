Лига наций: Франция принимает Германию, расписание других матчей и трансляций вторника
Лига наций
Групповой раунд, 4 тур
16 октября
17:00, Группа D1 - Казахстан - Андорра, "Футбол 1"
19:00, Группа D4 - Армения - Македония, "Футбол 2"
21:45, Группа B1 - Украина - Чехия, "Украина", "Футбол 1"
21:45, Группа A1 - Франция - Германия, "Футбол 2"
21:45, Группа B4 - Ирландия - Уэльс
21:45, Группа C3 - Норвегия - Болгария
21:45, Группа C3 - Словения - Кипр
21:45, Группа D1 - Латвия - Грузия
21:45, Группа D4 -Гибралтар - Лихтенштейн
- Матч между сборными Украины и Чехии состоится сегодня в Харькове и начнется в 21:45.
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Андрей Шевченко рассказал, в каком состоянии сборная Украины подходит к матчу с Чехией.
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В матче против Чехии Шевченко не сможет рассчитыватьна травмированного форварда Артема Кравца.
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Из-за кадровых проблем в сборной Украины был вызван форвард "Ворсклы" Владислав Кулач.
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Перед матчам с Чехией Украины сыграла в товарищеском матче вничью с Италией.
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