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Киевский метрополитен создал Telegram и Facebook-ботов со схемами и раскладами


фото: KyivMetropoliten
Киевский метрополитен запустил специального бота, который помогает ориентироваться в станциях и прокладывает маршрут

Об этом говорится на їній Facebook-странице.

Установив бот, можно посмотреть карту метро. Также бот может показать время прибытия последнего и первого поезда метро, построить оптимальный маршрут и сориентировать в продолжительности поездки.

Чтобы воспользоваться функциями, нужно выбрать соответствующий пункт в меню.

Бот есть в Facebook и Telegram.

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