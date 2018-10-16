Киевский метрополитен создал Telegram и Facebook-ботов со схемами и раскладами

16 октября, 2018, 16:12

Киевский метрополитен запустил специального бота, который помогает ориентироваться в станциях и прокладывает маршрут

Об этом говорится на їній Facebook-странице.

Установив бот, можно посмотреть карту метро. Также бот может показать время прибытия последнего и первого поезда метро, построить оптимальный маршрут и сориентировать в продолжительности поездки.

Чтобы воспользоваться функциями, нужно выбрать соответствующий пункт в меню.

Бот есть в Facebook и Telegram.