Киевский метрополитен создал Telegram и Facebook-ботов со схемами и раскладами
16 октября, 2018, 16:12
Киевский метрополитен запустил специального бота, который помогает ориентироваться в станциях и прокладывает маршрут
Об этом говорится на їній Facebook-странице.
Установив бот, можно посмотреть карту метро. Также бот может показать время прибытия последнего и первого поезда метро, построить оптимальный маршрут и сориентировать в продолжительности поездки.
Чтобы воспользоваться функциями, нужно выбрать соответствующий пункт в меню.
Бот есть в Facebook и Telegram.
- Напомним, "Киевский метрополитен" начал продажу собственной сувенирной продукции. Купить ее можно в музее метрополитена.
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