Кличко рассказал, где в Киеве уже есть горячая вода и когда ее дадут в других районах
Об этом Кличко заявил в видеообращении на странице Facebook.
По словам мэра, 16 октября горячую воду также должны дать на Оболони и на Подоле.
"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь будет работать ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельных: подключили 90% из тех, что не работали", - сказал Кличко.
Городской голова отметил, что столичная власть не допустила срыва отопительного сезона, который должны начать в течение 10 дней.
"Пройдя через сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не потерял 1,2 млрд грн средств громады, которые пытались взыскать за штрафы и пени частной компании", - добавил Кличко.
- Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" приняло на работу всех работников "Киевэнерго", а также унаследовало дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- 9 октября Нафтогаз подписал мировое соглашение с КГГА и рассказал, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение.
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