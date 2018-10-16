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Кличко рассказал, где в Киеве уже есть горячая вода и когда ее дадут в других районах


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале подачи горячей воды жителям Троещины и Лесного массива

Об этом Кличко заявил в видеообращении на странице Facebook.

По словам мэра, 16 октября горячую воду также должны дать на Оболони и на Подоле.

"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в более чем 3 тыс. домов, где ее не было. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь будет работать ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельных: подключили 90% из тех, что не работали", - сказал Кличко.

Городской голова отметил, что столичная власть не допустила срыва отопительного сезона, который должны начать в течение 10 дней.

"Пройдя через сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не потерял 1,2 млрд грн средств громады, которые пытались взыскать за штрафы и пени частной компании", - добавил Кличко.

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