Какой будет погода в ближайшие дни. Прогноз синоптика

16 октября, 2018, 11:46

В среду, 17 октября, в Украине ожидается солнечная теплая погода без осадков

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В среду вновь повсюду в Украине - без осадков, солнечно и тепло, +17...+22 градуса, местами до +23, +24 градусов", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве 17 октября также будет сухо и тепло, днем около +20°C градусов, ночью +8...+10°C градусов.

В конце недели, 20 октября, ожидается начало похолодания.

"Синоптические рай подойдет к завершению с 20 октября: сначала похолодает на Западе, далее - в большинстве областей. И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и притушить вероятные пожары", - добавила метеоролог.