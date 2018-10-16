Горячая вода для Киева: в "Нафтогазе" пояснили, что неустойку не спишут
Об этом сообщает пресс-центр "Нафтогаза" в своем аккаунте в Twitter.
"Наши партнеры из КГГА на выходные общались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках об условиях уплаты штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки (штрафы, пени), инфляционных начислений и т.д., потому что это не было ее предметом", - отметили в ведомстве.
В частности, в тексте соглашения указано, что стороны признают, что штраф, пеня ... не является предметом урегулирования этой мирового соглашения, а вопрос их взыскания подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельного судебного спора / судебных споров.
"Списание произошло после уплаты части долгов и состоялось бы без мирового соглашения, но только на основании закона. И списывались они не в Киевтеплоэнерго, а в Киевэнерго, перед которым и возникла разница в тарифах, которую погасила КГГА за счет субвенций из госбюджета", - подытожили в "Нафтогазе".
Наші партнери з КМДА вихідними спілкувались з пресою та знову трохи помилилися у формулюваннях щодо умов сплати штрафних санкцій та пені. Уточнюємо. Мирова угода не передбачає списання неустойки (штрафи, пені), інфляційних нарахувань тощо, тому що це не було її предметом. pic.twitter.com/LLtUCdnC8V— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 октября 2018 г.
- Напомним, в декабря 2017 года стало известно, что Киев изменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". По 2017 долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 000 гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стал известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников «Киевэнерго», а также унаследует дебиторской и кредиторской задолженности компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами из-за несогласованности относительно горячей воды.
- 9 октября Нафтогаз подписал мировое соглашение с КГГА и сообщил, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение.
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