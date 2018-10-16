Горячая вода для Киева: в "Нафтогазе" пояснили, что неустойку не спишут

16 октября, 2018, 12:58

В мировом соглашении, подписанном между "Нафтогазом" и "Киевтеплоэнерго" относительно долговых обязательств "Киевэнерго", не предусматривается списание неустойки

Об этом сообщает пресс-центр "Нафтогаза" в своем аккаунте в Twitter.

"Наши партнеры из КГГА на выходные общались с прессой и снова немного ошиблись в формулировках об условиях уплаты штрафных санкций и пени. Уточняем. Мировое соглашение не предусматривает списание неустойки (штрафы, пени), инфляционных начислений и т.д., потому что это не было ее предметом", - отметили в ведомстве.

В частности, в тексте соглашения указано, что стороны признают, что штраф, пеня ... не является предметом урегулирования этой мирового соглашения, а вопрос их взыскания подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельного судебного спора / судебных споров.

"Списание произошло после уплаты части долгов и состоялось бы без мирового соглашения, но только на основании закона. И списывались они не в Киевтеплоэнерго, а в Киевэнерго, перед которым и возникла разница в тарифах, которую погасила КГГА за счет субвенций из госбюджета", - подытожили в "Нафтогазе".

Наші партнери з КМДА вихідними спілкувались з пресою та знову трохи помилилися у формулюваннях щодо умов сплати штрафних санкцій та пені. Уточнюємо. Мирова угода не передбачає списання неустойки (штрафи, пені), інфляційних нарахувань тощо, тому що це не було її предметом. pic.twitter.com/LLtUCdnC8V — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 16 октября 2018 г.