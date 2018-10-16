Гаечные ключи и сабли сквозь лицо: экстремальный пирсинг на фестивале в Пхукете (18+)
Об этом пишет Metro.
Фестиваль проходит на Пхукете каждую осень. Участников, которые принимают в нем участие, называют "воинами богов". Они испытывают себя разнообразным пытками: ходят по горящему углю или по лезвиях ножей, а еще - прокалывают насквозь лица и вонзают в него предметы, которые только могут найти: от иголок до огромных мечей и чайников.
Все 9 дней участники фестиваля придерживаются строгих правил: запрещены секс, алкоголь, табак, наркотические вещества, азартные игры. Необходимо придерживаться строгой вегетарианской диеты, носить белую одежду и выполнять заповеди: не убивай, не укради, не сквернословь, не лги, не устраивай ссор и драк.
Все ритуалы, которые совершают участники, считаются своеобразной проверкой. Здесь верят, что пройдя эти пытки, участники доказывают свою веру.
На фестивале обязательно присутствуют медики, готовые в любую минуту прийти на помощь тем, кто подвергает себя испытанию.
Фестиваль на Пхукете проводится каждую осень. Начинается он в первый день 9-го лунного месяца по китайскому календарю и длится 9 дней.
- Напомним, 26-летний мультихудожник вдохновляется природой, а тогда - разрисовывает моделей под "фон", делая их невидимыми и фотографирует.
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