ЕБРР заменит своего представителя в Украине. Уже известно, на кого

16 октября, 2018, 11:36

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Франсис Малиж оставит должность

Об этом Малиж написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в ЕБРР объявили, что нынешний представитель Банка в Румынии и Болгарии Маттео Патроне будет назначен управляющим директором по вопросам Украины и приедет в Киев, чтобы возглавить должность.

"Я поеду с Украины, но Украина не покинет меня - у вас, ребята, новый друг в Лондоне! Присоединяйтесь ко мне, когда я буду приветствовать Маттео в Киеве. Я с нетерпением жду, когда представлю его вам в ближайшие недели", - отметил Малиж.