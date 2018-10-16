ЕБРР предоставит Украине 80 млн евро на проекты по биоэнергетике
Об этом во вторник, 16 октября, сообщил ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Сергей Масличенко по результатам 10-го Международного форума по устойчивой энергетике SEF-2018, передает "Интерфакс-Украина".
"Понимая, что солнечная и ветровая энергетика развиваются нормально, мы сконцентрировали свое внимание, прежде всего, на биоэнергетике. И здесь мы говорим о всей цепи – от поля и до конечного потребителя. Украина как аграрная страна имеет большие остатки производства, однако сейчас они остаются на полях, и поэтому мы работаем именно над таким проектом", – заявил Масличенко.
При этом он отметил, что ЕБРР планирует реализовать 10-15 проектов в Украине.
"Мы надеемся запустить программу уже в следующем году. Для этого мы привлекаем донорское софинансирование - Global Environment Facility. Кроме того, есть Фонд чистых технологий и, конечно, банк предоставит собственные средства. Мы ожидаем, что общий объем финансирования программы составит около 70-80 млн евро", - сообщил представитель ЕБРР.
По его словам, часть проектов предполагает решение логистических проблем в сфере биоэнергетики. Кроме того внимание будет уделяться проектам из биомассы, биоэтанола второго поколения, биогаза, в том числе биометана.
"Относительно последнего - это новая тема. Мы намерены работать над улучшением регуляторного поля в этой сфере. Видим потенциал для того, чтобы в скором времени наши партнеры в агросекторе могли подготовиться к таким проектам, а мы со временем помочь им грантовыми средствами", - добавил Масличенко.
- Как стало известно, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Франсис Малиж оставит должность.
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