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Чемпион мира обещает разбить Усика в супертяжелом весе


фото: boxingscene
Американский боксер Деонтей Уайлдер уверен в победе над украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Уайлдера, который владеет титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, достижения Александра Усика не вызывают у него восторга.

"Точно могу сказать, я единственный его соперник, глядя которому в глаза он не увидит восторга от своих достижений. Я его не боюсь. У меня есть стопроцентная уверенность, что могу его разбить", - заверил Уайлдер.

По словам американца, Усик еще не имеет необходимого опыта в профессионалах.

"У меня больше побед нокаутом, чем у него. Есть некоторые вещи, которые он не проходил в профессионалах, в этом не поможет его золотая медаль в любителях. Он когда был в нокдауне? Получал сильное рассечение? Он испытает много нового в первом раунде нашего боя", - пообещал Уайлдер.

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