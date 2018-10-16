Brexit без соглашения возможен, как никогда раньше, - Туск

16 октября, 2018, 12:52

Риск выхода Великобритании из состава Европейского Союза без подписания соглашения высок, как никогда ранее

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск в приглашении на саммит в Брюсселе, адресованном лидерам 28 стран ЕС.

"На сегодняшний день это оказалось сложнее, чем некоторые могли ожидать. Тем не менее, мы должны оставаться с надеждой и решимостью, поскольку есть добрая воля продолжать эти переговоры с обеих сторон. Но в то же время со всей ответственность мы должны готовиться к сценарию без соглашения, который более вероятен, чем когда-либо ранее", заявил Туск.

Саммит должен начаться 17 октября и основной его темой будет именно Brexit. В среду вечером лидеры 28 стран ЕС обсудят прогресс по переговорам, а позже остальные без лидеров британского премьера Терезы Мэй будут решать, как продолжать переговоры.

В то же время Туск подчеркнул, что подготовка к сценарию без соглашения никоим образом не означает, что ЕС не стремится договориться с Британией относительно условий выхода.

"Как кто-то правильно сказал: "Это всегда кажется невозможным, пока это не будет сделано". Давайте не будем сдаваться", - отметил он.