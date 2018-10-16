Арсен Мирзоян с Тоней Матвиенко спели на украинском в голландском пабе и засняли для фильма

16 октября, 2018, 13:05

Семейная музыкантов Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отправились в необычное путешествие в Нидерланды и спели в одном из пабов песни на украинском

Мирзоян и Матвиенко избрали Фрисландию - большую провинцию, которая находится рядом с морем. Такой выбор был сделан намеренно, чтобы показать те места, о которых раньше не слышали.

Для путешествия они наняли небольшой корабль Brave Hendrik. Они проехались по всем каналам провинции и сняли музыкальный фильм, который представят позже. Его пара снимала неделю.

А вот в городке Леуварден Тоня с Арсеном решили не только знакомиться с культурой Нидерландов, но и познакомить местных с украинской. Там в одном из пабов они дали небольшой импровизированный концерт.

"Это невероятные впечатления и эмоции. "Фрисы", к сожалению, никогда не слышали об Украине, но им очень понравились наша музыка и песни, и мы хоть немного познакомили их с украинской культурой", - комментирует Тоня Матвиенко.

Концерт в пивном баре устроил владелец корабля, на котором путешествовали певцы.