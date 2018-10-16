Арсен Мирзоян с Тоней Матвиенко спели на украинском в голландском пабе и засняли для фильма
Мирзоян и Матвиенко избрали Фрисландию - большую провинцию, которая находится рядом с морем. Такой выбор был сделан намеренно, чтобы показать те места, о которых раньше не слышали.
Для путешествия они наняли небольшой корабль Brave Hendrik. Они проехались по всем каналам провинции и сняли музыкальный фильм, который представят позже. Его пара снимала неделю.
А вот в городке Леуварден Тоня с Арсеном решили не только знакомиться с культурой Нидерландов, но и познакомить местных с украинской. Там в одном из пабов они дали небольшой импровизированный концерт.
"Это невероятные впечатления и эмоции. "Фрисы", к сожалению, никогда не слышали об Украине, но им очень понравились наша музыка и песни, и мы хоть немного познакомили их с украинской культурой", - комментирует Тоня Матвиенко.
Концерт в пивном баре устроил владелец корабля, на котором путешествовали певцы.
- Напомним, певец Арсен Мирзоян выпустил новый клип на песню "1000 раз", в котором "похоронил себя", а вместе с ним снял короткометражную ленту.
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