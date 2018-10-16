Apple купила музыкальный сервис, который предусматривает популярность треков

16 октября, 2018, 12:19

Apple не менее чем за $ 100 млн купила сервис Asaii, который может предсказывать популярность песен и определенных исполнителей на основе искусственного интеллекта

Об этом пишет Axios.

Нейросеть анализирует данные из социальных сетей и музыкальных сервисов и в конце оценивает музыку на их основе. Издание предполагает, что покупку сервиса Apple осуществила для продвижения Apple Music: алгоритмы Asaii позволят значительно улучшить рекомендации в стрімінговом сервисе.

Кроме этого, программа может оценивать потенциал начинающих исполнителей. таким образом Apple сможет конкурировать с Spotify, которая часто заключает контракты на трансляцию музыки небольших лейблов. Представители Apple и Asaii отказались комментировать сделку и уточнить ее детали.