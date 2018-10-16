 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Apple купила музыкальный сервис, который предусматривает популярность треков

Apple не менее чем за $ 100 млн купила сервис Asaii, который может предсказывать популярность песен и определенных исполнителей на основе искусственного интеллекта

Об этом пишет Axios.

Нейросеть анализирует данные из социальных сетей и музыкальных сервисов и в конце оценивает музыку на их основе. Издание предполагает, что покупку сервиса Apple осуществила для продвижения Apple Music: алгоритмы Asaii позволят значительно улучшить рекомендации в стрімінговом сервисе.

Кроме этого, программа может оценивать потенциал начинающих исполнителей. таким образом Apple сможет конкурировать с Spotify, которая часто заключает контракты на трансляцию музыки небольших лейблов. Представители Apple и Asaii отказались комментировать сделку и уточнить ее детали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать