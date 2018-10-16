Apple купила музыкальный сервис, который предусматривает популярность треков
16 октября, 2018, 12:19
Apple не менее чем за $ 100 млн купила сервис Asaii, который может предсказывать популярность песен и определенных исполнителей на основе искусственного интеллекта
Об этом пишет Axios.
Нейросеть анализирует данные из социальных сетей и музыкальных сервисов и в конце оценивает музыку на их основе. Издание предполагает, что покупку сервиса Apple осуществила для продвижения Apple Music: алгоритмы Asaii позволят значительно улучшить рекомендации в стрімінговом сервисе.
Кроме этого, программа может оценивать потенциал начинающих исполнителей. таким образом Apple сможет конкурировать с Spotify, которая часто заключает контракты на трансляцию музыки небольших лейблов. Представители Apple и Asaii отказались комментировать сделку и уточнить ее детали.
- Песня "Плакала" украинского проекта KAZKA попала на девятую строчку мирового чарта Shazam и получила первые места в российском, белорусском и казахстанском чартах.
- Напомним, проект участника группы "Скрябин" Жени Толочного TOLO4NYI презентовал второй альбом под названием "Серце з краю".
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